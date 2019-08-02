Киев, , 15:28 — REGNUM

На Украине необходимо провести круглый стол, на котором обсудить дальнейшее выполнение Минских соглашений. С таким предложением выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Политик напомнил, что на сегодняшний день многие политические партии и отдельные политические деятели, и власть имеют свои планы установления мира в Донбассе. И, несмотря на то, что часто эти планы сводятся к необходимости выполнять Минские соглашения, на деле этого нет.

«Минские соглашения как не выполнялись, так и не выполняются, — отметил в интервью телеканалу «112 Украина» бывший украинский лидер. — И поверьте мне, не будут выполняться. Потому что ничего не меняется — статус остаётся».

Как пояснил Кравчук, дело в том, что «сама структура и сам статус Минских соглашений таков, что он не несёт ответственности за дела».

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«Поэтому моё мнение: провести национальный круглый стол, пока что на Украине, набрать туда важные пункты, которые реально можно уже делать, и это уже будет мнение общее, мнение украинского общества, — отметил Кравчук. — А потом уже делать шаги дальше».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, которая была развязана Киевом после объявления Донецкой и Луганской Народными Республиками о своей независимости, продолжается с 2014 года. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Украина не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.

21 июля в Донбассе вступил в силу новый бессрочный режим прекращения огня, который был нарушен в первые же сутки. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.