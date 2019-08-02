Тбилиси, , 15:26 — REGNUM

Вопросы ценообразования на рекламном рынке Грузии стали основным предметом опроса бывшего генерального директора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии в генеральной прокуратуре. Об этом он заявил 2 августа, сообщает издание «Новости-Грузия».

По его словам, следователи задавали вопросы из сферы финансов и ценообразования на медиа-рынке. Гварамия сказал, что все эти вопросы никогда не входили в его компетенцию.

Бывший гендиректор телеканала заявил, что в деле фигурируют документы, связанные с компанией «Интермедиа». Он считает, что в деле невозможно увидеть целенаправленное нанесение ущерба телеканалу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля адвокат бывшего совладельца телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против генерального директора телеканала Николоза Гварамии. Юристы считают, что Гварамия лишил телеканал значительных доходов от рекламы.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего гендиректора телеканала «Рустави 2» планируют вызвать в прокуратуру