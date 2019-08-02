Киев, , 15:31 — REGNUM

Мэр Киева Виталий Кличко ничего не знает об объединении с экс-депутатом Верховной рады Олегом Ляшко. Об этом Кличко рассказал журналистам 2 августа в интервью «РБК-Украина».

"Я узнал это из социальных сетей. Я не знаю, о каком совместном походе говорит господин Ляшко, этот вопрос надо задавать ему», — прокомментировал Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Ляшко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что объединяется с Кличко, чтобы противостоять распространению «зелёной чумы».

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Напомним, зелёный цвет символики использует пропрезидентская партия «Слуга народа», которая на минувших парламентских выборах взяла большинство мест в Верховной раде.