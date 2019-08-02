Киев, , 15:23 — REGNUM

Правительство Украины должно обеспечить граждан достойными зарплатами и пенсиями, чтобы люди могли себе позволить оплачивать коммунальные услуги без субсидий. Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Руслан Синельников.

«И самое главное — когда мы начнем отказываться от субсидий, что противоречит либертерианскому правительству. У людей должно быть достаточное количество доходов, при котором им не нужно будет идти к бывшему советскому правительству и просить субсидии», — сказал Синельников.

При этом он упрекнул команду президента Владимира Зеленского в том, что она накануне отопительного сезона забыла о своих обещаниях снизить цены на газ.

«Газ — это главный вопрос для всех выборов. Но когда наступает отопительный сезон, все политики забывают о своих предвыборных обещаниях. Сегодняшнее снижение цены на газ — это следствие колебаний на рынке. В Европе цены в летний сезон снижаются, а потом, в отопительный сезон повышаются. Сейчас мы слышим, что Украина закачивает газ в свои газовые хранилища и его уже почти достаточно для отопительного сезона. Это значит, что этот газ сейчас закачивается по низкой цене. Если и дальше на рынке будут колебания, значит, они не должны влиять на новое правительство, которое будет сформировано», — пояснил Синельников.

«По какой цене мы добываем украинский газ? Закупаем ли мы свой украинский газ в наши газовые хранилища? Будут ли влиять рыночные колебания на цену именно украинского газа? Эти вопросы нужно поставить новому правительству, чтобы знать, какой будет ситуация с отопительным сезоном, какой будет ситуация с ценами в платежках?» — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил о необходимости пересмотреть критерии для предоставления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, правительство планирует на 1 млн человек увеличить численность получателей субсидий.