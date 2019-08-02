Москва, , 15:21 — REGNUM

Целый ряд проблем в Астраханской области не решался годами. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным 2 августа врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Рабочая встреча Владимира Путина с Игорем Бабушкиным Kremlin.ru

«Обращения граждан поступают абсолютно разные, по проблемам, которые долгое время, практически годами, не решались. Для меня совершенно очевидно, что ситуацию нужно менять», — заявил Бабушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Бабушкин был назначен на пост врио губернатора Астраханской области 5 июня, сменив в должности Сергея Морозова.