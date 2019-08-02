Москва, , 15:17 — REGNUM

США наглядно продемонстрировали, что имеют собственные интересы в кадровой политике в государственном аппарате Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что есть давление на господина Зеленского в отношении кадровой политики, которая не устраивает американцев, — это абсолютно очевидная вещь. Конечно, они хотят влиять на процессы», — заявил Килинкаров.

Эксперт напомнил, что США хотят видеть на должности главы офиса президента Украины исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, который в настоящее время является зампредседателя Службы безопасности.

При этом украинские эксперты в студии выразили мнение, что подобные заявления носят сугубо рекомендательный характер и являются «дружеской подсказкой».

«Но тогда я задаю вопрос: мы суверенное независимое государство? Это право избранного народом Украины президента определять, кто будет возглавлять его офис. Это право коалиции и депутатов. Кто будет премьер-министром? Идите вы в одно место с «дружескими подсказками». Этими подсказками нас уже задолбали!» — ответил Килинкаров.

Ранее портал «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу, заявил о том, что Баканов является «компромиссной фигурой, которая целиком устраивает американцев».