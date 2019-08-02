Исламабад, , 15:16 — REGNUM

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши призвал Соединенные Штаты оказать влияние на Индию с целью проведения переговоров по поводу Кашмира, об этом 2 августа сообщает Geo TV.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал свое посредничество для решения затянувшейся проблемы, однако Исламабад считает, что Нью-Дели избегает переговоров по данному вопросу.

«Индия участвует в кровопролитии в Кашмире. Индия при этом не готова пойти на переговоры, хотя и подчеркивает, что проблема носит двусторонний характер» Шах Махмуд Куреши

Напомним, ранее министерство иностранных дел Индии отклонило предложение президента Трампа о посредничестве в решении вопроса о Кашмире.

Индия и Пакистан с самого начала своей государственности конфликтуют по поводу территории Кашмира, стороны не раз вели кровопролитные войны из-за указанных разногласий, однако ситуация по-прежнему далека от разрешения.

Читайте ранее в этом сюжете: Пакистанские военные: ситуация в Кашмире – результат ошибок политики Индии