Исламабад, 2 августа 2019, 15:16 — REGNUM
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши призвал Соединенные Штаты оказать влияние на Индию с целью проведения переговоров по поводу Кашмира, об этом 2 августа сообщает Geo TV.
Ранее президент США Дональд Трамп предлагал свое посредничество для решения затянувшейся проблемы, однако Исламабад считает, что Нью-Дели избегает переговоров по данному вопросу.
Напомним, ранее министерство иностранных дел Индии отклонило предложение президента Трампа о посредничестве в решении вопроса о Кашмире.
Индия и Пакистан с самого начала своей государственности конфликтуют по поводу территории Кашмира, стороны не раз вели кровопролитные войны из-за указанных разногласий, однако ситуация по-прежнему далека от разрешения.
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