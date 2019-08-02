Киев, 2 августа 2019, 15:14 — REGNUM

Известный боксёр, младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир может возглавить партию «Удар». Об этом Виталий Кличко заявил 2 августа в интервью «РБК-Украина».

На соответствующий вопрос журналистов Кличко-старший ответил, что «Такой вероятности исключать не стоит».

Он также добавил, что его партия активно обновляется перед местными выборами:

«Мы обновляем команду, будем делать ребрендинг и будем участвовать в следующих местных выборах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виталий Кличко сравнил себя с королевой Англии, заявив, что он, будучи избранным мэром украинский столицы, фактически не имеет исполнительной власти.

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