Киев, 2 августа 2019, 15:14 — REGNUM
Известный боксёр, младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир может возглавить партию «Удар». Об этом Виталий Кличко заявил 2 августа в интервью «РБК-Украина».
На соответствующий вопрос журналистов Кличко-старший ответил, что «Такой вероятности исключать не стоит».
Он также добавил, что его партия активно обновляется перед местными выборами:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виталий Кличко сравнил себя с королевой Англии, заявив, что он, будучи избранным мэром украинский столицы, фактически не имеет исполнительной власти.
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