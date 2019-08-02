Москва, , 15:05 — REGNUM

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у главы государства имеются заявления об отставке членов его команды, не столько укрепляет репутацию президента, сколько подрывает её. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Меня вообще удивляет наличие таких заявлений в сейфе президента, если это так. Это что означает? Что высочайший уровень недоверия к своей команде. То есть изначально он не доверяет тем людям, с кем он работает», — заявил Килинкаров.

«В нарушение законодательства Украины он, фактически, оказывал давление на этих людей, которые занимают определённые должности, наделены определёнными полномочиями. Через такое заявление, а фактически угрозу увольнения в любой момент, он осуществляет неправовое давление на чиновников своей администрации», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у него есть заявление об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана, хотя оно остаётся без подписи главы государства. По его словам, договорённость о хранении подобных заявлений есть со всеми членами команды Зеленского — якобы это сделано для того, чтобы любой мог уйти в отставку, если перестанет справляться с поставленными задачами.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Богдан написал заявление об отставке, вероятно, из-за ультиматума со стороны Соединенных Штатов, однако позже информация об уходе с поста была опровергнута.