Ивано-Франковск, Украина, , 15:09 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

В ходе беседы с главой сельсовета, Зеленский выяснил, что на строительство дороги нужно 175 млн гривен. Тогда он обратился к будущему депутату Верховной рады Иванчуку, избранному по местному мажоритарному округу.

«Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?».

Иванчук ответил, что в бюджете были заложены средства на строительство дороги, на что Зеленский уточнил, что речь идёт не о бюджете:

«175 миллионов — это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?»

Иванчук согласился помочь, отметив, что представляет не тот округ, в котором находится Космач.

«Одно — я вас только прошу — если вы меня обманете (а вы не можете!) — я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка — они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решён», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины представил нового губернатора Ивано-Франковской области. Им стал Денис Шмыгаль, несмотря на то, что ранее его кандидатуру раскритиковали в социальных сетях.

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