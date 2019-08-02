Оренбург, , 15:00 — REGNUM

В Оренбургской области разыгран аукцион на оказание услуги по видеотрансляции губернаторских выборов. Начальная цена лота составляла 19 899 997 рублей. Победителем стала компания «Ростелеком», предложившая 19 799 997 рублей. Заказчиком выступил облизбирком, источником финансирования станет областной бюджет.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Оренбуржья Александр Нальвадов, 8 сентября на губернаторских выборах будут работать 1703 постоянных избирательных участка и два временных (в СИЗО Орска и Оренбурга). Видеотрансляция предусмотрена на 597 участках, среди которых все 47 территориальных избирательных участков.

На выборах регионального уровня задействуют КОИБы. Их установят на 410 крупных участках в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке и Оренбургском районе. Общий охват этих избиркомов составит 738 тысяч человек, или 50% электората области.