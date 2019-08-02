Москва, , 14:55 — REGNUM

Ближайшие соратники Алексея Навального, призывавшие своих сторонников 3 августа выйти на незаконные пикеты в Москве, сами покинули Россию, сообщает телеканал НТВ.

Журналисты телеканала засняли в одном из столичных аэропортов пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и руководителя проектов навальновского ФБК Руслана Шаведдинова, которые с багажом в руках направлялись к стойке регистрации. По данным НТВ, они собирались на самолёт, следующий в столицу Финляндии Хельсинки.

На вопрос журналиста, в курсе ли люди, которых Ярмыш и Шаведдинов агитируют выходит в ближайшую субботу на пикеты, что сами они улетают из страны, оба соратника Навального промолчали.

Авторы сюжета предполагают, что отъезд Ярмыш и Шаведдинова за пределы страны может быть связан с боязнью стать фигурантами уголовного дела, которое возбуждено на фактам массовых беспорядков в Москве 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициаторы пикетов в Москве 3 августа нарушили предусмотренные законом сроки подачи уведомления, в связи с чем в согласовании акции им было отказано. Прокуратура и ГУ МВД столицы предупредили всех граждан, что как организация, так и участие в незаконных акциях может повлечь за собой соответствующую ответственность.

По факту массовых беспорядков на предыдущей незаконной акции в Москве 27 июля было возбуждено уголовное дело. Ещё три уголовных дела возбуждены по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» — в ходе митинга провокаторы кидали в головы сотрудникам полиции бутылки, другие предметы, распылили слезоточивый газ. Пять человек уже задержаны по данным делам, вынесены первые судебные решения об арестах.