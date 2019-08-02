Пекин, , 14:52 — REGNUM

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита встретился с рядом бизнесменов из Китая в посольстве Индонезии в Пекине, сообщает Antaranews.

«Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун организовал встречу с предпринимателями. Для меня это очень важно. Это предприниматели, которые хотят инвестировать и импортировать», — заявил Энггартиасто Лукита в посольстве Индонезии в Китае.

Министр торговли получил возможность встретиться с предпринимателями лицом к лицу, в частности, с импортерами фруктов из Индонезии.

Кроме того, министр торговли и ряд бизнесменов из Китая обсудили инвестиции в сферы недвижимости и строительства электростанций в Индонезии.

Напомним, министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита примет участие в совещании на уровне министров по вопросу всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) в Пекине 2−3 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Лучшие индонезийские товары представили на выставке в Китае — СМИ