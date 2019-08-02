Южно-Сахалинск, , 14:50 — REGNUM

Дипломатический уровень недовольства официального Токио поездками высокопоставленных российских чиновников на Курилы разнится, в данном случае уровень дипломатического демарша был снижен, отметил обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в пятницу, 2 августа, комментируя представление МИД Японии.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в МИД Японии назвали поездку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курилы «чрезвычайно прискорбным» событием, несовместимым с позицией Японии по южным островам Курильской гряды.

Медведев в ответ заявил, что Курилы — «это наша земля, это субъект Российской Федерации». В посольстве РФ в Японии заявили, что получили представление от японской стороны и отклонили его. Япония не заявляла протест, скорее это было «выражение недовольства», отметили в посольстве.

«Как показывает дипломатическая практика Японии, в Токио весьма нервозно воспринимают посещение Курильских островов членами правительства РФ и тем более руководителями государства. Ибо воспринимают такие поездки как сознательную «демонстрацию реального господства России» на «северных территориях Японии», как в этой стране произвольно именуют южную часть Курильской гряды, законно по итогам Второй мировой войны вошедшей в состав СССР, ныне Российской Федерации.

Дипломатический уровень недовольства официального Токио поездками высокопоставленных российских политиков и чиновников разнится. Так, например, при посещении острова Кунашир в ноябре 2010 года Дмитрием Медведевым в качестве президента РФ японское правительство для выражения недовольства пошло на беспрецедентный в послевоенных отношениях Японии с нашей страной шаг. А именно — отзыв посла, что является предшествующей разрыву дипломатических отношений мерой. Обычно же дело ограничивается письменной нотой протеста, передаваемой в МИД РФ или в российское посольство в Токио.

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В данном случае, хотя сделанное МИД Японии представление составлено в довольно сильных выражениях, его содержание письменно не оформлялось, а было сообщено по телефону чиновником на уровне начальника департамента внешнеполитического ведомства исполняющему обязанности посла РФ в Японии. Это снижает уровень дипломатического демарша. В посольстве РФ в Токио заявили ТАСС: «Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства».

В переданном некоторыми российскими СМИ тексте представления японское выражение «кивамэтэикан» переведено как «прискорбие», хотя, на мой взгляд, вернее было бы «крайнее сожаление». Но это уже тонкости. Гораздо важнее, что в представлении, если верить СМИ, содержится необоснованное утверждение о том, что поездка Медведева на Итуруп якобы «вредит японско-российским отношениям». Другими словами, ответственность за возможное охлаждение отношений возлагается на российскую сторону, с чем нельзя согласиться», — отметил Анатолий Кошкин.