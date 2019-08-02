Москва, , 14:59 — REGNUM

2 августа 2019 года прекращено действие договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сообщение об этом разместило Министерство иностранных дел РФ на официальном портале правовой информации.

«Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил разработать меры для начала «новой эры» контроля за вооружениями. Вместе с тем США уже готовятся в ближайшее время начать испытания собственных ракет средней дальности.

Читайте также: В Госдуме отметили цинизм США в сломе ДРСМД