* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Сана, , 14:34 — REGNUM

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на полицейский участок в йеменском Адене, об этом 2 августа сообщает Al Arabia.

Нападение произошло накануне, 1 августа, террористы использовали заминированный автомобиль, в результате взрывы погибли 13 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Вакуумом власти пользуются террористические группировки, активизирующие свою деятельность, преимущественно на юге Йемена. Здесь также активна «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв взрывов в йеменском Адене возросло до 49 человек