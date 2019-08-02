Киев, , 14:32 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт того, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Он отметил, что подобные заявления написали все члены президентской команды:

«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении».

Во время встречи с журналистами, Зеленский подчеркнул, что в случае необходимости может продемонстрировать заявления всех своих соратников.

«Наше командное решение следующее: все замы офиса президента пишут заявления без даты и дают президенту. Мы хотим показать, что личные отношения с президентом не будут влиять на его решения. Если что, ему нужно только поставить дату», — рассказал изданию неназванный источник в офисе президента Украины.

В свою очередь Богдан добавил, что не знает, каким образом снимки его заявления оказались в интернете:

«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — отметил он.

Напомним, ранее будущий депутат от партии «Слуга народа» предположила, что данная утечка могла быть пробой общественного мнения, по итогам которой Богдан может занять пост генерального прокурора Украины.

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