Киев, 2 августа 2019, 14:32 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт того, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Он отметил, что подобные заявления написали все члены президентской команды:
Во время встречи с журналистами, Зеленский подчеркнул, что в случае необходимости может продемонстрировать заявления всех своих соратников.
В свою очередь Богдан добавил, что не знает, каким образом снимки его заявления оказались в интернете:
Напомним, ранее будущий депутат от партии «Слуга народа» предположила, что данная утечка могла быть пробой общественного мнения, по итогам которой Богдан может занять пост генерального прокурора Украины.
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