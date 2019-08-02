Цинциннати, США, , 14:26 — REGNUM

Соединённые Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим производителем энергии в мире, который превосходит даже бывший Советский Союз. Такое заявление, выступая на предвыборном митинге в Цинциннати, штат Огайо, сделал президент США Дональд Трамп.

«Помните Советский Союз, когда все было вместе? Прежде чем они решили: «Мы должны называть себя Россией», — приводит видеоагенство Ruptly слова главы Белого дома.

Американский лидер отметил, что СССР хорошо «поработал с энергией», так же как и Саудовская Аравия.

«Но мы теперь больше, чем Россия. Мы сейчас намного больше, чем Саудовская Аравия», — добавил глава государства.