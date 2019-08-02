Москва, , 14:25 — REGNUM

Группа граждан, направивших в префектуру Центрального административного округа (ЦАО) Москвы уведомление о намерении провести пикеты 3 августа на нескольких точках Бульварного кольца, нарушила сроки, предусмотренные законом. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба префектуры.

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» устанавливает срок подач уведомления на проведение пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, не позднее трех дней до даты мероприятия. В данном случае уведомление было подано только 31 июля.

Пресс-служба префектуры ЦАО также указала на постановление пленума Верховного cуда Российской Федерации от 26 июня 2018 г., в соответствии с которым сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не включают дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий, то есть в данном случае — не включают 31 июля и 3 августа.

«Уведомления, поданные за пределами периода, установленного частью 1 статьи 7 Федерального закона № 54-ФЗ, не подлежит рассмотрению», — говорится в постановлении ВС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, префектура ЦАО отказала заявителям в проведении пикетов 3 августа на Бульварном кольце Москвы.

Прокуратура Москвы также выступила с предостережением о незаконности проведения в столице массовой акции 3 августа. В прокуратуре предупредили, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законом ответственность.

«Любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в г. Москвы — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — говорится в предупреждении прокуратуры.

Отдельное предостережение прокуратурой вынесено в отношении незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, которая активно призывает людей на пикеты в соцсетях.