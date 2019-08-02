2 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 14:23 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-служба президента Грузии Саломе Зурабишвили озвучила очередное, но интригующее заявление главы государства относительно перспектив демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы в целом и в отношении монастырского комплекса Давид Гареджи в частности. В нем указывается следующее: «Все согласны с тем, что Грузии нужны установленные границы для развития и для курса, который мы взяли (что это за курс? — С.Т.). Безусловно, ни у кого нет иллюзий, что это произойдет сегодня или завтра. Но у комиссии должна быть возможность работать в мирной и эффективной среде, чтобы достичь того результата, которого мы хотим достичь (какого результата? — С.Т.).

Приведем еще одно высказывания Зурабишвили конца мая нынешнего года: «Я считаю, что это одна из наших главных обязанностей — дать этой стране ее извечные границы (какие? — С.Т.), без чего у нас не будет до конца установленной территории и не будет до конца утверждена независимость. Так что, как и для вас, и для меня этот вопрос является одним из важнейших. Я подняла недавно с нашими двумя партнерами этот вопрос, возможно, это вызвало какие-то результаты. Но главное то, что одна комиссия уже начала работу, а вторая начнет в ближайшем будущем. И надо, чтобы быстро, но с учетом наших интересов, мы достигли того результата, которым станет утверждение постоянных границ Грузии». О каких двух партнерах говорит Зурабишвили? Первый известен — это Азербайджан. В конце февраля нынешнего года во время визита в Баку Зурабишвили на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым затронула вопрос о границе. А с каким еще государством одна обсуждала такую проблематику?

Судя по всему, речь идет об Армении. Эти две страны имеет общую государственную границу протяженностью 224 км, из которых 110 км уже согласованы, а остальные участки остаются спорными. В 1995 году была сформирована межправительственная комиссия по делимитации и демаркации армяно-грузинской границы, сблизить позиции сторон пока не удается. В этой связи грузинский эксперт Георгий Турава указывает, что современные разногласия Грузии с Азербайджаном и Арменией связаны, в основном, с монастырскими комплексами и церквями, которые находятся на границе. Для Азербайджана это Давид Гареджи, для Армении — часть северных территорий, переданных ей в начале 1920-х годов, которые грузины считают своими «исконными землями», входившими некогда в Картлийско-Кахетинское царство, а позже составлявшие Тифлисскую губернию. Там расположены монастыри Хучапаванк и Хоракерт, которые «своими» считают как армяне, так и грузины.

Здесь присутствуют несовпадающие друг с другом представления об «исторической справедливости». Мы не намерены дискутировать и выяснять, кто больше прав, а кто меньше. Зафиксируем только факты. Давид Гареджи грузинские историки относят к категории национальной святыни, где сохранились уникальные фрески VIII — XIV веков. Однако по версии азербайджанской стороны монастырский комплекс — албанского происхождения (Кавказская Албания была древним государством, возникшим в конце II — середине I века до н. э. в восточном Закавказье, занимало часть территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана). Баку, заявляющий себя историческим наследником христианской Кавказской Албании, называет монастырь своим. Что касается монастырей Хучапаванк и Хоракерт, которые армяне относят к себе, то грузинская сторона предлагает провести тщательную экспертизу для того, чтобы определить принадлежность этих памятников. Но Зурабишвили предприняла усилия для того, чтобы в первую очередь выяснить спорные пограничные проблемы с Азербайджаном, со своим стратегическим партнером, а не с Арменией, что требует особого прочтения ее политики на этом направлении.

Вновь обратимся к фактам. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году. Работала она с перерывами, хотя стороны всегда держали эту проблему в поле зрения, однако не шли на обострение отношений из внутренних и внешнеполитических соображений. И только в конце мая 2019 года, после восьмилетнего перерыва, совместная комиссия по демаркации и делимитации границы возобновила работу в условиях, когда ситуация вокруг Давид Гареджи стала обостряться, а грузинская сторона явно стала играть на обострение. Дело доходит уже до того, что грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе заявляет, что «для Грузии и Азербайджана будет лучше решить вопрос демаркации и делимитации спорных участков границ как можно быстрее». По его же словам, «ресурсы для этого имеются».

Но почему через Давид Гареджи стала раскручиваться непростая «монастырская интрига», предполагающая неизбежное погружении в очень сложные и противоречивые глубокие исторические пласты, что, как считает американское издание EurasiaNet, выводит «Тбилиси и Баку на минное геополитическое поле»? Дело тут не в том, что Баку территорию вокруг монастыря считает важной с военной точки зрения, так как он находится на «стратегической высоте». Азербайджан мог бы пойти на размен территориями на других участках границы с Грузией, но только не в отношении Давид Гареджи. Окажись этот памятник полностью под юрисдикцией Грузии, он будет объявлен достоянием средневековой грузинкой христианской культуры, что подорвало так называемые албанские основы азербайджанской государственности и аргументы, встроенные в историческое обоснование в территориальных спорах с Арменией.

Судя по косвенным признакам, давление на Баку со сторону Тбилиси будет нарастать, о чем свидетельствует деятельность так называемой гражданской группы по вопросу Давид Гареджи, выступающей с разного рода петициями и обращениями к правительству. Из этого следует, что Зурабишвили, разыгрывая «монастырскую карту», действует в интересах некоего нового активного сегмента грузинского общества, политическую идентичность которого определить непросто. Но, как считает ВВС, «все идет к тому, что о скором разрешении конфликта говорить уже не приходится». Запущен некий механизм, остановить который сложно и что в принципе будет подрывать стратегическое партнерство и тесное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном. Правда, некоторые бакинские эксперты полагают, что во многом нынешний ход событий и ситуацию, сложившуюся вокруг Давид Гареджи, можно объяснить «непрофессионализмом Зурабишвили, несмотря на ее богатый дипломатический опыт».

Есть версия, изложенная бывшим председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили, согласно которой «обострение ситуации в связи с монастырским комплексом Давид Гареджи органически переплетается с вопросом порта Анаклия, поскольку напряжение отношений с Азербайджаном влечет потерю значения такого типа проектов». Что же, может быть. Тогда остается узнать, кто из внешних игроков стоит за всем этим и кто заинтересован сейчас в дестабилизации ситуации в Закавказье. Пока же ясно одно: на острие борьбы выводится Грузия.