Москва, , 14:22 — REGNUM

В Москве 61% жителей согласны с жёсткими мерами власти в рамках закона в отношении участников несанкционированной акции протеста, сообщает 2 августа ВЦИОМ.

«27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция протеста. Вы согласны или не согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жёсткие меры?» — сформулировали вопрос социологи.

Высказались против 26% москвичей. По всей России поддерживают действия власти 69% респондентов, 23% придерживаются противоположной позиции.

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«Опрос абсолютно адекватен. Все мои знакомые, с которыми я общался на эту тему, включая общение в соцсетях, реагируют примерно также. И ВЦИОМ как раз это все и зафиксировал. Люди у нас большей частью все-таки занимаются своими делами, не политизируются, многие вообще не слышали и знать не знают, не интересуются политическими акциями. Но даже те, кто слышали о том, что происходило в Москве 27 июля, в основном одобряют действия полиции и Росгвардии, потому считают, что никаким правонарушителям нельзя потакать. Люди не хотят, чтобы устроители незаконных акций мешали их нормальной жизни. конечно, они понимают, что все эти люди, которые выходили на протест, по сути незаконными способами призывают к нарушению закона», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

«Но всевозможные манипуляции им все равно не помогут. Есть случаи, когда они выводят на сцену человека, утверждая, что он отдал за них свою подпись, а его якобы сочли несуществующим. Полная чушь! Большая часть подписей, поданных протестующими вообще признана», — подчеркнул политолог.

«Но речь идет о том, что они превысили 10% квоту допустимого брака. Причем подписи отбракованы не по причине каких-нибудь помарок. Среди поданных «оппозиционерами» ими подписей есть подписи умерших людей, подписи, выполненные одной рукой за нескольких человек, подписи с несуществующими данными, подписи жителей других регионов. Так что это не помарки, как это пытаются представить и не вранье членов комиссии. Это грубые нарушения, абсолютно очевидные, и ни один член комиссии — у них ведь тоже семьи, дети — не пойдет на нарушение закона, и не признает подписи «мертвых душ». Естественно, что он сам не хочет попасть под уголовную статью, и естественною, вычеркнет эти подписи», — отметил эксперт.

«Никакая политическая целесообразность наделения оппозиционеров каким-то более высоким правом ничего не дает. Кстати говоря, огромное количество оппозиционеров, довольно радикальных и непримиримых, таких, как Леся Рябцева или Дарья Митина, например, спокойно зарегистрированы, потому что они нормально собрали подписи. Никто им не отказывал», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

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