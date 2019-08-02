Ашхабад, , 14:18 — REGNUM

Первый Каспийский экономический форум в Туркмении посетит делегация из Армении во главе с заместителем премьер-министра республики Мгером Григоряном, сообщает агентство «Медиа-Туркмен».

Отмечается, что в состав армянской делегации также войдет министр экономического развития и инвестиций Аваг Аванесян, глава комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, а также замминистра территориального управления и инфраструктуры Акоп Варданян и замминистра высокотехнологичной промышленности Гегам Варданян.

Планируется, что в рамках форума, который пройдет 11−12 августа, стороны обсудят развитие туркмено-армянские отношения и расширение торгово-экономического взаимодействия.

Напомним, 9 января посол Армении в Туркмении Гарника Бадалян и заместитель председателя туркменского правительства по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыева обсудили вопросы укрепления двусторонних культурных связей.