Анкара, , 14:20 — REGNUM

Правоохранительный органы Турции арестовали четырех членов Рабочей партии Курдистана, об этом 2 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Повстанцы сложили оружие и сдались властям страны, среди них присутствовал человек, за голову которого была назначена награда в размере $53 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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