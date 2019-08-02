Ханой, , 14:16 — REGNUM

Индонезия должна повысить свою конкурентоспособность в плане преодоления глобальной экономической ситуации в будущем, чтобы не отставать и продолжать конкурировать с Вьетнамом, особенно в регионе Юго-Восточной Азии. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади.

«Вьетнам является самой быстрорастущей экономикой в Юго-Восточной Азии и поставил перед собой цель к 2020 году войти в число развитых стран. ВВП Индонезии в 2018 году составил более триллиона долларов США, что в четыре раза больше, чем ВВП Вьетнама. Население Индонезии в 2,6 раза больше, чем население Вьетнама. Однако Индонезия уступает Вьетнаму в общем торговом обороте и иностранных инвестициях», — отметил посол Индонезии во Вьетнаме в ходе пресс-конференции.

Что касается легкости ведения бизнеса, то Вьетнам занимает 69-е место среди стран мира, а Индонезия — 72-е. Кроме того, посол Индонезии заявил, что за счет расширения экономического сотрудничества между странами Индонезия могла бы извлечь выгоду от этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии во Вьетнамезаявил, что вьетнамская авиакомпания VietJet Air намерена увеличить число рейсов в Индонезию.

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