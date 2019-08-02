Красноярск, , 14:04 — REGNUM

Губернатор страдающего от лесных пожаров Красноярского края Александр Усс назвал «болезненной темой» региона поражённые шелкопрядом леса на площади около 1 млн га и на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил о том, что «эту тему необходимо закрывать, ликвидировать сухостой и нейтрализовать эту опасность». Однако экологи из Гринпис и WWF не считают предложение пустить под топор миллион гектаров тайги оправданным.

Александр Усс Government.ru

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Как передаёт Daily Storm, по словам экологов, в России санитарные рубки зачастую оборачиваются сплошным уничтожением живых лесов.

«У нас санитарными рубками в большинстве случаев маскируют изъятие [леса] в тех местах, где рубки вообще ограничены или запрещены», — комментирует координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. В частности, под топор идут леса на охраняемых природных территориях.

Опасения за судьбу здорового леса высказал и эксперт Гринпис России Михаил Крейндлин. Он считает, что заявленный миллион гектаров просто некому будет продавать.

В целом же экологи не против рубок, однако, по их мнению, проводиться они должны с умом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 2 августа полыхало более 1,1 млн га леса. В регионе действует режим ЧС.

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31 июля в Красноярском крае прошло совещание под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева, посвящённое ситуации с лесными пожарами в Сибири. В ходе совещания Усс и обозначил проблему с шелкопрядом.

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