Синджар, Ирак, 2 августа 2019, 14:05 — REGNUM
Популярный шиитский политик Ирака Аммар аль-Хаким призвал курдов-езидов не покидать страну, об этом 1 августа сообщает Rudaw.
Религиозный деятель считает, что представители религиозной общности должны оставаться на своей родине несмотря на преследования со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это станет лучшим ответом на действия преступников.
Напомним, курды-езиды, компактно проживают в иракском Синджаре, в 2014 году сюда вторглись боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы похитили порядка 6 тыс. человек, сотни были убиты, десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.
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