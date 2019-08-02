Милан, Италия, , 13:49 — REGNUM

Если партнёры партии «Лига» по итальянской коалиции откажутся от проведения «смелого» финансового манёвра, то партия инициирует досрочные выборы, заявил в пятницу, 2 августа, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передаёт Adnkronos.

Под «смелым маневром» Сальвини подразумевает унификацию и снижение ставок НДФЛ до 15% для всех граждан, чей годовой семейный доход не превышает 55 тысяч евро. Такой пункт содержался в предвыборной программе «Лиги».

Во второй правящей партии, «Движении 5 звёзд», заявляют, что готовы поддержать унификацию ставок НДФЛ при условии, что «Лига» сообщит, откуда взять деньги (по подсчетам экспертов — 20 млрд евро).

Министр экономики и финансов Джованни Триа отмечает, что правительство не может реализовывать столько проектов одновременно — помимо снижения ставок НДФЛ, речь идёт о сохранении моратория на рост НДС вкупе с уже осуществлённым снижением пенсионного возраста и начатой выплатой пособий для всех, чей доход не превышает 780 евро.

Сальвини, в свою очередь, уверен, что именно снижение налогов будет способствовать оживлению итальянской экономики.

По данным итальянских социологов, в случае проведения досрочных выборов победу на них одержат правоцентристские партии, а премьер-министром, вероятно, станет Сальвини.