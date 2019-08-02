Вашингтон, , 14:02 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп поручил разработать новые меры для начала «новой эры» контроля за вооружениями. Об этом сообщает госдепартамент США.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с 2 августа 2019 года по инициативе Соединенных Штатов.

«Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе, США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира», — говорится в сообщении американского госдепартамента.

Стоит отметить, что США уже готовятся в ближайшие месяцы начать испытания собственных ракет средней дальности.

Напомним, в начале 2019 года США объявили о выходе из ДРСМД в одностороннем порядке, ссылаясь на якобы имеющие место нарушения со стороны России.

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