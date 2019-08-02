Хараре, , 13:31 — REGNUM

Соединенные Штаты включили бывшего генерала армии Зимбабве Анселема Санятве в список санкций за убийство шести мирных жителей во время акций протеста, последовавших за спорными президентскими выборами в 2018 году, передает Daily Monitor Uganda.

Бывший глава президентской охраны Санятве командовал войсками, которые открыли огонь по людям, протестовавшим в связи с задержкой результатов президентских выборов в Хараре 1 августа 2018 года.

Генерал Санятве, который в настоящее время является послом Зимбабве в Танзании, обвинил в убийствах оппозицию, когда он предстал перед комиссией по расследованию, возглавляемой бывшим президентом ЮАР Кгалемой Мотланте. Комиссия установила, что использование солдатами боеприпасов для подавления протестов было «явно неоправданным и несоразмерным».

В годовщину убийств протестующих 1 августа 2019 года посол США в Зимбабве Брайан Николс заявил, что жесткая реакция армии помешала усилиям южноафриканской страны покончить с международной изоляцией.

«Убийство шести мирных жителей и ранение еще 35 человек силами безопасности в этот день остаются огромным ударом для Зимбабве в глазах международного сообщества», — сказал он."Силы безопасности еще более усугубили ситуацию, систематически преследуя оппозицию и представителей гражданского общества, сначала в пригороде Хараре с высокой плотностью населения, а затем по всей стране большую часть августа 2018 года», — добавил Николс. Посол сказал, что Вашингтон обеспокоен тем, что ни один из солдат, причастных к убийствам, не был привлечен к ответственности.