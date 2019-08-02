Москва, , 13:26 — REGNUM

Сирийская арабская армия объявила вечером 1 августа 2019 года, что может пойти на прекращение огня, если боевики выйдут из 20-километровой демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Таким образом, джихадистам предложено выполнить условия соглашения, которое было заключено между Турцией и Россией 17 сентября 2018 года в Сочи. Своим предложением сирийская армия дает боевикам последний шанс спасти это соглашение. Если боевики не покинут демилитаризованную зону, то правительственные силы возобновят военную операцию.

Джихадисты, как всегда, отреагировали на предложение сирийского правительства в своем духе. Они выпустили несколько ракет из РСЗО «Град» в сторону города Кардаха в провинции Латакия, часть этих ракет упали на соседний город Бишалама. В результате обстрела убит один мирный житель, трое жителей госпитализированы с различными ранениями.

Следует заметить, что ноля часов 2 августа 2019 года российская и сирийская авиация прекратили нанесение ударов по позициям боевиков. Однако подобные действия исламистов могут вызвать возобновление действий ВКС РФ и ВВС Сирии.

Напомним, что крупномасштабная военная операция сирийской армии на северо-западе Сирии началась 6 мая 2019 года. В ходе наступательных действий Дамаску удалось потеснить боевиков и выбить их из нескольких районов.