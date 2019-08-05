Москва, , 01:23 — REGNUM

Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на остров Итуруп вызвал очередной шквал негативных эмоций в японских СМИ. О том, чем грозят России авторы высказываний в японской прессе и что они на самом деле могут предпринять, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Ялтинская конференция

Реакция на визит Медведева на Итуруп полезна и с той точки зрения, что дает понять более точное содержание японского выражения «северная территория». Вроде бы, на переговорах по поводу российских Курил японский премьер-министр Синдзо Абэ и его команда пытались как-то обсуждать японские права лишь на два острова, ближайших к японскому Хоккайдо — Шикотан и Хабомаи (группа островов Плоские). А тут вдруг раз ‑ и лежащий севернее Итуруп, этак Токио и до Сахалина в своих мечтах доберется (кстати, часть японских ультраправых так и мыслит: забрать, мол, у «этих русских» вообще всё, что они «несправедливо отняли» у Японии).

Учитывая, что японская зона оккупации включала в себя всю Корею и значительные территории северного Китая, можно было бы посоветовать реваншистам раз и навсегда забыть о своих претензиях, тем более что в их защиту они приводят самые нелепые основания. Как, например, отсутствие японских представителей на конференции в Ялте, где собирались главы антигитлеровской коалиции. Конечно, «вас там не было», там и Гитлера не было — вашего дражайшего союзника. Как он получил по делам своим, так и японское руководство тех лет, которое со стороны СССР еще и легко отделалось. Так что теперь нечего возмущаться.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Почему японцы против посещения Медведевым Итурупа, от коего Абэ «отказался»».