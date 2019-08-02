Сеул, , 14:09 — REGNUM

Ученые из университета национальной обороны в Вашингтоне рекомендовали министерству обороны разместить ядерное оружие в Южной Корее и Японии. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о тактическом ядерном оружии — авиабомбах и артиллерийских снарядах. Такие боевые средства используются для поддержки наземных войск при обороне от массированного наступления противника или для организации прорыва. Кроме того, размещение такого оружия будет оказывать давление на Китай и Россию, что сделает их более сговорчивыми, полагают эксперты. Кроме того, это восстановит баланс на Корейском полуострове, так как в данный момент несколько десятков ядерных зарядов есть у КНДР.

Впрочем, политологи предполагают, что такая инициатива реализована не будет, так как это чревато резким осложнением ситуации в и без того нестабильном регионе.