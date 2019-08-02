Лефкоша, , 13:34 — REGNUM

Министр туризма и окружающей среды Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устел заявил: «Туристы, едущие из южной части Кипра на север, подвергаются угрозам греков. Сталкиваясь с таким отношением, они предпочитают уехать и не возвращаться. Это выступает препятствием для приезда туристов из третьих стран». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Устел отметил: «При продвижении Северного Кипра в других странах даёт о себе знать греческое лобби. Вместе с этим, есть проблемы и в транспортировке. Это ведёт к росту цен на билеты и потере времени при пересадке в Турции». Министр назвал Грецию «европейским хулиганом» и подчеркнул: «Их лобби сильны по всему миру, единственная отдушина для Северного Кипра — Турция. Мы провели переговоры с руководством Turkish airlines, высказались об учащении рейсов и провели работы по снижению цен на билеты. Я верю в то, что все это даст свои плоды».