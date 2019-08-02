Анкара, , 13:30 — REGNUM

Запрос армянского террориста Хампига Сасуняна, убившего в 1982 году турецкого консула в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана, о досрочном освобождении из американской тюрьмы был заблокирован Турцией. Он был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии без возможности помилования, однако по истечении 25-года заключения в октябре 2007 года возникла возможность досрочного освобождения. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Министерство иностранных дел Турецкой Республики уже 4 раза блокировало подобную инициативу, в 2006, 2010, 2013 и 2015 годах. Пятый запрос, поданный 14 декабря 2016 года, был принят, несмотря на протест Турции, однако позднее отклонен губернатором штата. Шестой запрос был отвергнут в 2018 году, когда свои письма американским коллегам направили министры иностранных дел и юстиции Турции Мевлют Чавушоглу и Абдулгамит Гюль. По имеющимся сведениям, Хампиг Сасунян потребовал права на новый запрос о досрочном освобождении раньше положенного срока в 2021 году. Калифорнийский совет по досрочному освобождению довел это до сведения Турции, которая заявила свой протест, в связи с чем совет отклонил требование Сасуняна. Таким образом, новое рассмотрение возможности его досрочного освобождения состоится не ранее 2021 года.