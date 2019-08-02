Анкара, 2 августа 2019, 13:12 — REGNUM
Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу и 3 его заместителя подписали проект поправок к Закону о борьбе с политической безнравственностью и политической этике, который был внесен НРП в Президиум Великого национального собрания Турции. В проекте определены принципы политической этики, которым должны следовать депутаты, министры, президенты и вице-президенты, а также предусматривается создание Совета по политической этике в парламенте. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в проекте установлен запрет означенному кругу лиц занимать должности в публичных или частных организациях, в том числе, в тех, которые созданы на профессиональной основе или получают государственную поддержку. Им также запрещено на постоянной основе заниматься свободными профессиями, пока они находятся на занимаемой ими должности официального лица государства. В проекте поправок также установлен запрет означенному кругу лиц использовать служебное положение, полномочия и авторитет в целях извлечения выгоды для себя или третьих лиц. Они также должны воздерживаться от использования духовных ценностей, представляющих собой общенародное достояние, в политических целях.