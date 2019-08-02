Хартум, , 13:21 — REGNUM

Лидеры оппозиции Судана заявили, что они решили основные проблемы в переговорах с членами Военного совета, прошедших 1 августа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Это приблизило стороны к заключению окончательного соглашения о формировании нового переходного правительства, которое будет предшествовать установлению гражданского правления.

Спорный вопрос состоял в том, что оппозиция потребовала, чтобы члены Военного совета не получали полного иммунитета от судебного преследования за преступления, в их числе — жестокие подавления протестов.

Теперь лидеры оппозиции говорят, что они согласились с тем, что генералам может быть предоставлен только «процессуальный иммунитет», то есть высшие должностные лица могут предстать перед судом с разрешения двух третей законодательного совета, сообщает Reuters.

«Соглашение уже почти готово», — заявила Reuters Сатеа аль-Хадж, лидер «Сил свободы и перемен» (FFC).

Напомним, что переговоры, запланированные на 30 июля, были поставлены под сомнение после того, как четверо школьников были убиты на митинге в понедельник, 29 июля. В ответ на это протестующие вышли на улицы Хартума, выступая против убийств.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в ходе военного переворота в Судане был свергнут президент страны Омар аль-Башир, после чего к власти пришли представители Переходного военного совета. Протестующие, однако, не покинули улицы страны, требуя передачи власти в руки гражданского правительства. После нескольких месяцев переговоров стороны, наконец, пришли к соглашению. Оно было подписано 17 июля. В соглашении был заложен план передачи власти, рассчитанный чуть более чем на три года. В настоящее время ведутся переговоры по деталям плана передачи власти, в частности, по конституционным вопросам.