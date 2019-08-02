Анкара, , 19:01 — REGNUM

Заместитель ректора Международного турецко-казахского университета имени Ахмада Ясави профессор доктор Дженгиз Томар в своей аналитической статье, опубликованной турецким новостным агентством Anadolu Ajansı, написал, что в настоящее время Турция сосредотачивает свое внимание на двух вопросах, относящихся к сирийскому конфликту — это статус восточного берега Евфрата и проблема Идлиба. По мнению автора, первый вопрос напрямую относится к безопасности южных границ Турции, и ей так или иначе придется водворить там порядок. Эксперт считает, что США на восточном берегу Евфрата под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работали над изменением демографической карты региона, составляющего до трети всей территории Сирии. В результате этого территории, где преобладало арабское население, перешли под контроль курдского Демократического союза. Его силы снабжаются США тяжёлым вооружением и выступают последней преградой для Турции на пути к стабильности на ее южных рубежах. Тот факт, что арабы перестали быть хозяевами в своих землях, приводит к их маргинализации, что также лишь обостряет обстановку в регионе. Дженгиз Томар также полагает, что, вероятнее всего, курдские формирования предпочтут ожесточенное сопротивление другим вариантам, например, передаче региона силам Башара Асада. Аналитик утверждает, что фактически можно говорить о прямой оккупации восточного берега Евфрата силами Демократического союза.