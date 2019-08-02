Тбилиси, , 13:04 — REGNUM

Постоянный представитель Грузии в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Константин Кавтарадзе заявил, что организация рассматривает аэропорт Сухума в качестве воздушного пространства Грузии, передает 2 августа грузинский «Первый телеканал».

Кавтарадзе встретился с президентом совета ICAO Олумуива Бенардом Алиу, генеральным секретарем организации Фан Лю и другими руководителями международной организации. В ICAO поддержали грузинскую сторону.

«Какой бы код Россия ни присвоила аэропорту Сухуми, ICAO всегда будет рассматривать его как часть воздушного пространства Грузии», — заявили в Международной организации гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что заявления Грузии о недопустимости авиасообщения в аэропорту Сухума, являются очередной попыткой изолировать республику. «Не получится. Собака лает, караван идёт», — добавил министр.

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