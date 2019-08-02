Нью-Дели, , 18:58 — REGNUM

Правительство Индии выделило более 12,32 млрд рупий (180 млн долларов) на осуществление проектов развития в северо-восточных штатах страны. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Глава министерства развития Северо-восточного региона Индии Джитендра Сингх подчеркнул, что указанные средства будут вложены в 49 различных инфраструктурных проектов в штатах Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Трипура и Сикким. Целью данных инициатив являются строительство и ремонт дорог и мостов, а также модернизация туристической инфраструктуры. Сообщается, что расширение автодорожной сети в регионе обойдется новому правительству в 5,863 млрд рупий (примерно 85 млн долларов).

Напомним, что второй срок правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди начался 30 мая. Правящая Бхаратия джаната парти (БДП) смогла не только удержаться у власти, но и увеличить число своих представителей в парламенте 282 до 303 из 543. Правительство Нарендры Моди проводит активные экономические реформы, направленные на привлечение инвестиций, а также развитие инфраструктуры в Индии.