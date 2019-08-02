Рим, , 13:02 — REGNUM

Если критика со стороны партии «Лига» в адрес своих коллег по итальянской коалиции из «Движения 5 звёзд» объясняется желанием получить новые министерские посты, то лидеру «Лиги» вице-премьеру Маттео Сальвини следует сказать об этом прямо, заявил в пятницу, 2 августа, лидер «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо, передаёт Mediaset.

Правительство Италии было сформировано после национальных выборов, которые прошли в марте 2018 года. «Движению» в нем принадлежит две трети постов, поскольку на тех выборах партия получила 33% голосов, «Лига» — 17%.

С тех пор электоральная ситуация изменилась, сейчас рейтинг «Лиги» превышает рейтинг конкурентов более чем в два раза (37% против 17%). Партия Сальвини выражает готовность продолжать работу правительства в нынешнем составе при условии, что программа правительства приблизится к программе «Лиги», но это не вполне устраивает вторую правящую партию. Вероятность досрочных выборов в Италии расценивается как весьма высокая.