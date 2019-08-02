Нью-Дели, , 13:35 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН 28 сентября. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на предварительный список спикеров 74-ой сессии Генассамблеи ООН.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступления мировых лидеров в рамках ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН пройдут с 24 по 30 сентября. Сообщается, что на полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН Нарендра Моди также проведет ряд встреч с главами других государств и примет участие в двусторонних и многосторонних переговорах. Перед прибытием в Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, премьер-министр Индии посетит Хьюстон, штат Техас, где он встретится с представителями индийской общины в США.

Нарендра Моди впервые выступил на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2014 года, когда Бхаратия джаната парти (БДП) одержала уверенную победу на парламентских выборах. Напомним, что на очередных выборах в 2019 году правящая БДП была переизбрана на второй срок, получив 303 из 543 мест в парламенте страны по итогам голосования.