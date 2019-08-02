Нью-Дели, , 18:53 — REGNUM

Официальный представитель старейшей партии Индии Индийского национального конгресса (ИНК) Рандип Сурджевала заявил, что избрание нового председателя партии пройдет после завершения сессии парламента республики 7 августа. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Рандип Сурджевала, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что новый председатель партии будет избран на очередной сессии Рабочего комитета ИНК — высшего управляющего органа партии. Сообщается, что окончательная дата проведения собрания Рабочего комитета партии еще не утверждена и будет обнародована позже. Рандип Сурджевала также заявил, что в августе 2019 года Индийский национальный конгресс проведет масштабное мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения выдающегося лидера ИНК и бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди.

Напомним, что председатель Индийского национального конгресса Рахул Ганди подал в отставку 28 мая 2019 года. Таким образом, старейшая партия Индии осталась без лидера на более чем 60 дней. Причиной для отставки Рахула Ганди стало сокрушительное поражение партии на парламентских выборах 2019 года. Напомним, что по итогам голосования ИНК получил лишь 53 места из 543, в то время как правящая Бхаратия джаната парти (БДП) смогла одержать победу в 303 избирательных округах страны.

Политические оппоненты Индийского национального конгресса не раз обвиняли ИНК и Рахула Ганди лично в «семейственности» партии. Сам Рахул Ганди подчеркнул, что именно обвинения в династизме помешали ИНК продемонстрировать более высокие результаты на выборах. Примечательно, что рабочий комитет ИНК единодушно не принял отставку Рахула Ганди и поручил ему провести полную модернизацию партии.