Нью-Дели, , 13:41 — REGNUM

Бывший главный министр штата Джамму и Кашмир и лидер оппозиционной партии Национальная конференция Омар Абдулла призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отменить президентское правление в штате. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Омар Абдулла, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что во время встречи с премьер-министром Индии представители Национальной конференции потребовали, чтобы режим президентского правления в Джамму и Кашмире был ликвидирован до конца 2019 года. По мнению лидера местной оппозиции, бездействие федерального правительства приведет к обострению и без того хрупкой обстановки в регионе. Глава партии Национальная конференция также подчеркнул, что по данным министерства внутренних дел Индии правительство достигло существенных успехов в борьбе с терроризмом в Джамму и Кашмире. Омар Абдулла выразил уверенность в том, что улучшение ситуации в регионе позволяет провести выборы в местные органы власти в ближайшее время.

Напомним, что 19 июня 2018 года коалиционное правительство штата Джамму и Кашмир было вынуждено уйти в отставку из-за разногласий между ключевыми политическими партиями. Впоследствии в штате было введено губернаторское правление, а 21 ноября 2018 года губернатор Джамму и Кашмира Сатья Пал Малик принял решение о роспуске законодательного собрания штата. До 18 декабря штат находился под прямым губернаторским правлением, после чего Джамму и Кашмир перешел под президентское правление. Суть данного режима правления заключается в том, что все выборные местные органы власти подлежат роспуску, а их функции осуществляются федеральным правительством. В марте ЦИК Индии принял решение отложить выборы в законодательное собрание штата на неопределенный срок. Данный шаг вызвал волну критики со стороны региональных политических партий Кашмира, таких как Народная демократическая партия во главе с Махбубой Муфти и Национальная конференция во главе с Омаром Абдуллой.