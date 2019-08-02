Москва, , 12:59 — REGNUM

Самовыдвиженец, руководитель общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская, которой ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы, отозвала свою жалобу в Центризбирком и признала правоту выводов избирательных комиссий разного уровня о недостаточном количестве достоверных подписей. Об этом она заявила в ходе заседания Центральной избирательной комиссии 2 августа.

«У нас нет достаточного количества подписей», — признала Серебрянская.

Экс-кандидат посетовала, что в первый раз принимала участие в выборах и не имела опыта в организации сбора подписей. Вместе с тем она выразила надежду, что в дальнейшем формальные требования к процедуре сбора подписей будут смягчены, в том числе — с учётом допущенных ею ошибок. Председатель ЦИК Элла Памфилова поддержала Серебрянскую, отметив, что и сама является приверженцем внедрения новых технологий в интересах избирателей.

Юлия Серебрянская также поблагодарила ЦИК за возможность ещё раз обсудить ситуацию с отказом в регистрации и рассмотреть все спорные моменты в решении Мосгоризбиркома.

Элла Памфилова в свою очередь пожелала Серебрянской успехов в политической деятельности и «очень хорошей команды, которая не будет подводить».

Ещё один незарегистрированный кандидат, чью жалобу рассмотрел ЦИК — Константин Лисица — на заседание не явился. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Лисицы выявлено 330 подписей, полностью или частично заполненных другими людьми. Кроме того, одна из сборщиц подписей действительно являлась членом избирательной комиссии, что запрещено законом. По словам Памфиловой, накануне это признал и сам Лисица. В удовлетворении его жалобы решением ЦИК было отказано.

Днём ранее рабочая группа ЦИК с участием Серебрянской и Лисицы подробно рассмотрела жалобы незарегистрированных кандидатов.

Как сообщалось ранее, по данным на 31 июля в ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов: Юлии Серебрянской, Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Екатерины Игнатовой, Любови Соболь. Всего Мосгорзизбирком отказал в регистрации 57 кандидатам — это почти вдвое меньше, чем на прошлых выборах 2014 года (тогда в регистрации было отказано 107 кандидатам).

Причинами отказов стали многочисленные нарушения при сборе подписей за выдвижение. В частности, у 12 кандидатов были обнаружены 344 подписи ранее умерших людей. У 13 кандидатов выявлено 9 794 подписи с недостоверными паспортными данными.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что требования группы называющих себя «независимыми» кандидатов зарегистрировать их без учёта проверки подписей являются прямым призывом нарушить закон.