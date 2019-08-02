Исламабад, , 13:02 — REGNUM

1 августа официальный представитель пакистанских военных генерал-майор Асиф Гафур заявил, что напряженная ситуация в Кашмире — это результат ошибочной политики Нью-Дели.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что нарушения прав человека, а индийском Кашмире, а также обстрелы на Линии контроля — это демонстрация слабости Индии. Генерал-майор сообщил, что жертвами индийского минометного обстрела на Линии контроля стал четырехлетний ребенок и трое пакистанских военнослужащих.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выразил обеспокоенность размещением еще 10 тысяч индийских военнослужащих в Кашмире. Нью-Дели ввел президентское (прямое) правление в штате Джамму и Кашмир ввиду террористической угрозы.