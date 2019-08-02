Киев, 2 августа 2019, 12:55 — REGNUM
Директор общественной организации Комитет избирателей Украины (получает гранты международного фонда «Возрождение», который принадлежит финансовому спекулянту Джорджу Соросу) Алексей Кошельпризвал президентаУкраины Владимира Зеленского отправить в отставку главу Офиса президента (ОПУ) Андрея Богдана. Соответствующее заявление Кошель сделал 2 августа в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, западные партнеры Украины якобы желают отставки профессионального юриста Богдана.
При этом он исключает версию причастности западных структур и недругов Зеленского к организации информационного вброса об отставке Богдана.
В КИУ усмотрели опасность в том, что Богдан ранее работал на Коломойского и дружит с экс-замглавы администрации президента Андреем Портновым.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководитель ОПУ Богдан якобы написал заявление об отставке.В частности, журналистка Кристина Бердинских опубликовала фото якобы заявления Богдана. При этом на самом фото не видно ни даты, ни подписи Богдана, ни адресата заявления. В свою очередь замглавы ОПУ Руслан Рябошапка заявил, что руководитель ОПУ Богдан не подавал в отставку.