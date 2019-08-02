Киев, , 12:55 — REGNUM

Директор общественной организации Комитет избирателей Украины (получает гранты международного фонда «Возрождение», который принадлежит финансовому спекулянту Джорджу Соросу) Алексей Кошельпризвал президентаУкраины Владимира Зеленского отправить в отставку главу Офиса президента (ОПУ) Андрея Богдана. Соответствующее заявление Кошель сделал 2 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, западные партнеры Украины якобы желают отставки профессионального юриста Богдана.

«Наиболее вероятно Офис президента дослушался к советам наших западных партнеров после последних скандалов с Богданом. Он постоянно вбрасывает довольно противоречивую информацию. Особенно после последнего скандала, когда он заявил, что ему предлагали десятки миллионов долларов заработка на проектах в Киеве… Надеюсь Офис президента дослушается к нашим западным партнерам и Богдан станет свободным политиком», — сказал Кошель.

При этом он исключает версию причастности западных структур и недругов Зеленского к организации информационного вброса об отставке Богдана.

«Эту версию я полностью исключаю. Прошло достаточно много времени с момента появления этого заявления. Это не просто информационная утечка, появилось фото самого заявления. В таком случае и Богдан, и Офис президента должны были мгновенно реагировать. Прошло много времени и получилась путаница… Но пяти слов на странице Офиса президента или Фейсбуке президента не появилось. Ранее команда Зеленского работала достаточно оперативно, реагировала на все информационные вбросы. Сейчас она сохраняет спокойствие. Команду президента штормит», — считает Кошель.

В КИУ усмотрели опасность в том, что Богдан ранее работал на Коломойского и дружит с экс-замглавы администрации президента Андреем Портновым.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководитель ОПУ Богдан якобы написал заявление об отставке.В частности, журналистка Кристина Бердинских опубликовала фото якобы заявления Богдана. При этом на самом фото не видно ни даты, ни подписи Богдана, ни адресата заявления. В свою очередь замглавы ОПУ Руслан Рябошапка заявил, что руководитель ОПУ Богдан не подавал в отставку.