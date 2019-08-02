Исламабад, , 13:58 — REGNUM

1 августа председатель пакистанской исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заявил, что, по-видимому, страной управляет диктатор, а «моральные принципы мертвы».

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, общаясь с представителями СМИ, Фазлур Рехман отметил, что правительство Пакистана проводит аресты оппозиционных политиков, выдвигая ложные обвинения. Рехман выразил озабоченность действиями антикоррупционной службы Национального бюро отчетности, которое, по мнению политика, выступает в качестве инструмента политической борьбы. Он также выразил солидарность с политиками и журналистами, оказавшимися под стражей.

Ранее Фазлур Рехман заявил, что если правительство Пакистана не уйдет в отставку до конца августа, его партия организует «марш миллионов» на Исламабад. Политик неоднократно называл нынешнее правительство нелегитимным, а также отказался признать результаты парламентских выборов 25 июля 2018 года.