Исламабад, , 18:59 — REGNUM

1 августа попытка оппозиционных партий сместить председателя Сената Пакистана при помощи вотума недоверия завершилась неудачей.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, группа оппозиционных сенаторов во главе с Раджой Зафаром Уль-Хаком попыталась вынести вотум недоверия председателю верхней палаты парламента Садику Санджрани от правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»). Получив 50 из 100 голосов, оппозиционеры не смогли добиться своей цели, так как им не хватило трех голосов.

Поражение в Сенате вызвало раскол в оппозиционной «Пакистанской народной партии». Председатель партии Билавал Бхутто-Зардари сообщил, что 21 сенатор от его партии подал прошение об отставке из-за «сокрушительного поражения». Ранее Бхутто-Зардари заявил, что 14 сенаторов «вонзили нож в спину» свой партии, предав ее в ходе голосования по вотуму недоверия председателю палаты.