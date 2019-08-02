Джелалабад, Афганистан, , 13:59 — REGNUM

1 августа официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате серии авиационных ударов, нанесенных Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 22 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационные удары по позициям боевиков в различных частях уездов провинции Нангархар.

В результате авиационных ударов было уничтожено несколько укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе хранившееся там оружие.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.