* талибов — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 13:23 — REGNUM

1 августа официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Забул (столица провинции — г. Калат) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 65 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена при активной поддержке Военно-воздушных сил Афганистана.

В ходе операции было уничтожено несколько укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая хранившееся там оружие.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.